В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Так, на борту вертолета находились руководитель Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
— Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, - отметил Игорь Клименко.
Сообщается, что всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.
— 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия, — добавили в полиции.
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В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Так, на борту вертолета находились руководитель Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.
— Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, - отметил Игорь Клименко.
Сообщается, что всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.
— 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия, — добавили в полиции.