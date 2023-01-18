В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Так, на борту вертолета находились руководитель Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Денис Монастырский

— Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, - отметил Игорь Клименко.

Сообщается, что всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета.