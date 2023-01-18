Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович летели в одну из «горячих» точек, когда произошла авиакатастрофа в Броварах.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

Также он рассказал, что в вертолете находилось девять человек, все они погибли. Другие погибшие — взрослые и дети, которые находились в помещении детского сада.

Фото: Reuters

Как сообщалось, вертолет упал на территорию детского сада сегодня утром. В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.