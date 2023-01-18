Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович летели в одну из «горячих» точек, когда произошла авиакатастрофа в Броварах.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге.
Также он рассказал, что в вертолете находилось девять человек, все они погибли. Другие погибшие — взрослые и дети, которые находились в помещении детского сада.
Как сообщалось, вертолет упал на территорию детского сада сегодня утром. В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.
По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович летели в одну из «горячих» точек, когда произошла авиакатастрофа в Броварах.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко на брифинге.
Также он рассказал, что в вертолете находилось девять человек, все они погибли. Другие погибшие — взрослые и дети, которые находились в помещении детского сада.
Как сообщалось, вертолет упал на территорию детского сада сегодня утром. В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.
По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.