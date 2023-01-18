В результате авиакатастрофы в Броварах погибли 18 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба

— По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы, — отметил он.

О причинах авиакатастрофы в Броварах говорить рано, сообщил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает некоторое время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то, что вертолет упал, — отметил он.

Между тем, Генпрокуратура рассматривает все возможные версии аварии, отметил генеральный прокурор Андрей Костин.

— Сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты. Проводятся неотложные следственные действия. Сейчас мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ, — добавил Андрей Костин.

Напомним, что вертолет упал на территорию детского сада сегодня утром. На борту вертолета находились руководитель Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин, они погибли.