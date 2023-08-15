СБУ затримала пособника російської армії, який «передав» ворогу Херсонську філію Укрпошти.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ним виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити так званий юридичний відділ державного унітарного підприємства «Пошта Херсон» РФ.

На цій посаді він виконував завдання місцевого гауляйтера Володимира Сальдо щодо «русифікації» місцевої дирекції АТ «Укрпошта».

Зокрема, фігурант розробив документацію для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази організації. Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи Росії до місцевої системи поштового зв’язку.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правоохоронців. Проте, співробітники СБУ все одно вичислили його і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частины 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Примітка: відповідно до статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримали мешканця Черкас, який збирав інформацію про базування Сил оборони та планував підірвати залізницю під час переміщення військової техніки.