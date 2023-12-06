Сьогодні, 6 грудня, у центрі окупованого Луганська підірвали автомобіль «депутата народної ради ЛНР» Олега Попова.
Про це повідомляють російськіЗМІ.
За його даними, автомобіль вибухнув біля стадіону у центрі Луганська вдень у середу.
Наразі точної інформації про стан Олега Попова немає: за словами колаборанта Володимира Рогова, його поранено, але деякі російські ЗМІ пишуть, що він загинув.
Варто зазначити, що торік у вересні ЗМІ вже повідомляли про загибель Попова. Але в березні з'ясувалося, що він живий: на нього нібито готувався замах, і «депутат» зник у рамках спецоперації».
Нагадаємо, на початку жовтня на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.
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Сьогодні, 6 грудня, у центрі окупованого Луганська підірвали автомобіль «депутата народної ради ЛНР» Олега Попова.
Про це повідомляють російськіЗМІ.
За його даними, автомобіль вибухнув біля стадіону у центрі Луганська вдень у середу.
Наразі точної інформації про стан Олега Попова немає: за словами колаборанта Володимира Рогова, його поранено, але деякі російські ЗМІ пишуть, що він загинув.
Варто зазначити, що торік у вересні ЗМІ вже повідомляли про загибель Попова. Але в березні з'ясувалося, що він живий: на нього нібито готувався замах, і «депутат» зник у рамках спецоперації».
Нагадаємо, на початку жовтня на окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина Росія» Володимира Малова.