На Миколаївщини з початку року зареєстровано 3 випадки отруєння дикорослими грибами.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Фахівці центру закликають відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належним чином контролюють і продають у торговельній мережі.

Окрім того, не купувати гриби на стихійних ринках. Зберігати страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не понад день.

Варто зазначити, що вживати гриби не рекомендується вагітним, які годують грудьми та людям похилого віку. Також не слід годувати грибами або стравами з них дітей віком до 12 років.

Раніше повідомлялося, що перший у сезоні випадок смертельного отруєння грибами зафіксовано на Львівщині.