На Миколаївщині шахраї ошукали жінок на 101 тисячу гривень.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначається, що аферисти із карткового рахунку привласнили майже 39 тисяч гривень мешканки Первомайська та 62 тисячі гривень жительки Врадіївської громади.

Зі слів 42-річної жительки райцентру, на її мобільний зателефонував невідомий, який, представившись працівником банку, повідомив, що потрібно переказати гроші на інший банківський рахунок, аби вберегти кошти від несанкціонованого втручання. Виконавши всі рекомендації телефонного співрозмовника, громадянка втратила майже 39 тисяч гривень.

Так, у другому випадку шахраї аніж приводом продажу телефону ошукали жінку на 62 тисячі гривень.

Нагадаємо, шахраї з виправної колонії Миколаївщини ошукали людей на 130 тисяч гривень «продаючи» неіснуючий товар.

Також на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.