Первомайська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох зловмисників, які ошукали людей на понад 130 тисяч гривень.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що 37-річний засуджений за шахрайство, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній Миколаївщини, продовжив свою злочинну діяльність.
Зокрема, до шахрайської схеми він залучив ще двох співучасників — 42-річного засудженого цієї ж виправної колонії та свою 38-річну співмешканку, яка проживає у Первомайську.
Правопорушники свідомо обманювали громадян, продаючи їм вигаданий товар: дрова, будівельні матеріали та добрива, з фейкових торговельних онлайн-майданчиків та в соціальній мережі. Від покупців вони вимагали та отримували повну або часткову оплату на банківські картки, а після надходження коштів блокували клієнтів та більше на зв’язок не виходили.
Відомо, що злочинці ошукали 18 громадян із різних регіонів України.
Крім того, у ході обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання спільниці правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім-картки, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують факти злочинної діяльності організованої групи шахраїв. загрожує до восьми років ув’язнення.
За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.
Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.
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Первомайська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох зловмисників, які ошукали людей на понад 130 тисяч гривень.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що 37-річний засуджений за шахрайство, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній Миколаївщини, продовжив свою злочинну діяльність.
Зокрема, до шахрайської схеми він залучив ще двох співучасників — 42-річного засудженого цієї ж виправної колонії та свою 38-річну співмешканку, яка проживає у Первомайську.
Правопорушники свідомо обманювали громадян, продаючи їм вигаданий товар: дрова, будівельні матеріали та добрива, з фейкових торговельних онлайн-майданчиків та в соціальній мережі. Від покупців вони вимагали та отримували повну або часткову оплату на банківські картки, а після надходження коштів блокували клієнтів та більше на зв’язок не виходили.
Відомо, що злочинці ошукали 18 громадян із різних регіонів України.
Крім того, у ході обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання спільниці правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім-картки, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують факти злочинної діяльності організованої групи шахраїв. загрожує до восьми років ув’язнення.
За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.
Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.