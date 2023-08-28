Первомайська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох зловмисників, які ошукали людей на понад 130 тисяч гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що 37-річний засуджений за шахрайство, відбуваючи покарання в одній із виправних колоній Миколаївщини, продовжив свою злочинну діяльність.

Зокрема, до шахрайської схеми він залучив ще двох співучасників — 42-річного засудженого цієї ж виправної колонії та свою 38-річну співмешканку, яка проживає у Первомайську.

Правопорушники свідомо обманювали громадян, продаючи їм вигаданий товар: дрова, будівельні матеріали та добрива, з фейкових торговельних онлайн-майданчиків та в соціальній мережі. Від покупців вони вимагали та отримували повну або часткову оплату на банківські картки, а після надходження коштів блокували клієнтів та більше на зв’язок не виходили.

Відомо, що злочинці ошукали 18 громадян із різних регіонів України.

Крім того, у ході обшуків у виправній колонії та за місцем мешкання спільниці правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони з обліковими записами, сім-картки, банківські картки та чорнові записи, що підтверджують факти злочинної діяльності організованої групи шахраїв. загрожує до восьми років ув’язнення.

За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.