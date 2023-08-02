У Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
До поліції звернулася 27-річна місцева мешканка із заявою про те, що вона стала жертвою шахраїв.
Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її грошовими коштами у сумі 190 тисяч гривень, які вона власноруч перерахувала на вказаний рахунок зловмисника нібито за комісійні та інші витрати.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, попередньо, за частиною 2 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, шахраї шляхом обману привласнили 196 тисяч гривень з карткових рахунків жителів Миколаївської області.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
У Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
До поліції звернулася 27-річна місцева мешканка із заявою про те, що вона стала жертвою шахраїв.
Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її грошовими коштами у сумі 190 тисяч гривень, які вона власноруч перерахувала на вказаний рахунок зловмисника нібито за комісійні та інші витрати.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, попередньо, за частиною 2 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, шахраї шляхом обману привласнили 196 тисяч гривень з карткових рахунків жителів Миколаївської області.