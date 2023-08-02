У Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

До поліції звернулася 27-річна місцева мешканка із заявою про те, що вона стала жертвою шахраїв.

Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її грошовими коштами у сумі 190 тисяч гривень, які вона власноруч перерахувала на вказаний рахунок зловмисника нібито за комісійні та інші витрати.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження, попередньо, за частиною 2 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, шахраї шляхом обману привласнили 196 тисяч гривень з карткових рахунків жителів Миколаївської області.