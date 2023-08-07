На Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Миколаївській області.

Так, обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

«‎Задля допомоги псевдознайомій заявниця перерахувала 30 тисяч гривень на зазначений співрозмовницею картковий рахунок»‎, — йдеться в повідомленні.

Таку ж суму шахраям перерахувала і друга жертва.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.



