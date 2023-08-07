На Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих.
Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Миколаївській області.
Так, обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.
«Задля допомоги псевдознайомій заявниця перерахувала 30 тисяч гривень на зазначений співрозмовницею картковий рахунок», — йдеться в повідомленні.
Таку ж суму шахраям перерахувала і друга жертва.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.
|
Хто більше?Станіслав Мартиросов
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
На Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих.
Про це повідомили в ГУ Національної поліції у Миколаївській області.
Так, обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.
«Задля допомоги псевдознайомій заявниця перерахувала 30 тисяч гривень на зазначений співрозмовницею картковий рахунок», — йдеться в повідомленні.
Таку ж суму шахраям перерахувала і друга жертва.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.