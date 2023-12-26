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Центральний районний суд Миколаєва розпочато судовий розгляд обвинувального акта щодо 45-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду м. Миколаєва.

Відомо, що підозрюваного звинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 111, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 КК України.

Зазначається, що у лютому 2023 року, обвинувачений в одній із груп антиукраїнського спрямування в месенджері «Телеграм», почав листування з особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду надавати інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України та об'єктів критичної інфраструктури у Миколаєві.

Згодом він направив зазначеному абоненту інформацію про місця, де, на його думку, розміщуються підрозділи ЗС України із закликом зробити туди вогневий удар.

Надалі, в аналогічній групі «Телеграм», яка мала проросійську спрямованість, він дав згоду іншому користувачеві надавати інформацію про розташування підприємств критичної, оборонної інфраструктури та направив співрозмовнику кілька повідомлень, у тому числі із зазначенням географічних координат, закликавши завдати ракетного удару. Згідно з даними координат знаходиться житлова багатоповерхівка, яка ніяк не використовується для військових цілей.

Обвинувачений вину визнав частково і погодився надавати свідчення надалі.

Суд розв'язати питання щодо порядку та обсягу дослідження доказів, зокрема письмові докази, після чого будуть допитані свідки та обвинувачений.

Раніше повідомлялося, що скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного мешканця Миколаєва за фактами державної зради, поєднаної з виправдовуванням збройної агресії, та незаконного поводження зі зброєю