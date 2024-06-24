Пожежі в екосистемах Миколаївської області / Фото: ДСНС Миколаївщини

Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області з 25 червня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Миколаїв — V клас;

Первомайськ — V клас;

Вознесенськ — V клас;

Баштанка — V клас;

Очаків — ІV клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, у Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.