Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області з 25 червня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Нагадаємо, у Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
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Надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області з 25 червня. Гідрометцентр попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Нагадаємо, у Миколаївській області 20 та в ніч на 21 червня виникли масштабні пожежі в екосистемах. Вогнеборці ліквідували 23 пожежі, залучивши понад 100 вогнеборців та 27 спецавтомобілів.
Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.