У понеділок, 24 червня, росіяни тричі обстрілювали з артилерії громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що о 08:05 та 16:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок ранкового обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту громади. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями.
О 20:43 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У понеділок, 24 червня, росіяни тричі обстрілювали з артилерії громади Миколаївської області.
Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що о 08:05 та 16:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок ранкового обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту громади. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями.
О 20:43 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.
Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».