Ворожа атака по Миколаївській області. Фото: «НикВести»

У понеділок, 24 червня, росіяни тричі обстрілювали з артилерії громади Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що о 08:05 та 16:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Внаслідок ранкового обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту громади. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

О 20:43 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА «Shahed».