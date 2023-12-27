Жителям прифронтового міста Очаків роздали коробки з гуманітарною допомогою, в якій були товари, вироблені в Російській Федерації.

Про це у групі Очаківський портал повідомила місцева жителька Ганна Голосна.

Гуманітарка була видана 25 грудня. За словами жінки, здебільшого в коробці були товари з Молдови, але серед них були два товари, виготовлені в Росії — це консервна каша з рисом і яловичиною «Мясофф Губернаторская» та чай індійський «Гіта». Товар були промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46», що свідчить про те, що вони виготовлені в РФ.

— «46» — штрих код РФ, з якою в нас ведеться повномасштабна війна, якщо хтось про це забув.. І питання були лише, чому продукція з РФ надходе до нас в якості гуманітарки? Так, це частково і це вперше, раніше такого продукту не надходило. Але потрібна ретельніша ревізія і контроль того, що саме нам надходить. Потрапляння продукції з країни агресора в Україну є недопустимим, — повідомила жінка.

В коментарях під її дописом міська рада Очакова пояснила, мерія отримала гуманітарну допомогу від Миколаївської ОВА в кількості близько 3 тисяч одиниць, з якої було виявлено 100 коробок з російськими товарами.

— Ми не пакуємо ці комплекти самі, ми отримуємо цю гумдопомогу централізовано і не маємо такої можливості кожний раз перевіряти весь вміст партії, це просто фізично неможливо тією кількістю працівників, що задіяні в даному процесі! — заявили в мерії.

При цьому, міськрада дорікнула місцевій жительці в тому, що вона винесла дану інформацію у публічний простір, замість того, аби звернутись до представників влади, а саму продукцію віддати собакам.

— З вашого боку було б правильніше не виносити це у Фейсбук, а звернутися до адміністрації, задля оперативного вирішення цієї ситуації, а ті руські консерви скормити собаці! — додали в міськраді.

Нагадаємо, на початку березня Служба безпеки зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові. Тоді на держзраді затримали радника мера міста Едуарда Шевченка. Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й є колишнім командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

Затриманий в інтерв’ю журналістам негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців. Він також заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова. Едуард Шевченко розповів, для чого надсилав офіцеру Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Сергію Колєснікову фото прильотів у місті.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.