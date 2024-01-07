В Миколаєві спостерігається кадровий дефіцит водіїв громадського транспорту через мобілізацію. Влада пропонує залучити до навчання жінок.

Про це під час підсумкової пресконференції розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «НикВести».

Протягом 2023 року місто отримало від міжнародних партнерів до 30 автобусів, які наразі не можуть повноцінно функціонувати через брак водіїв.

— Транспорт, який до нас приїхав, це: «Нарбона–Україна» один автобус Irisbus, шість пасажирських автобусів Volvo від Крістіансанна, три автобуси з Німеччини від наших партнерів Mercedes і три автобуси Irisbus Crossway з Чехії, які ми отримали. Ще 6 великих автобусів ми отримали від Варшави в 2022 році. Також ми плануємо купити 12 нових автобусів за підтримки уряду Данії, 4 з яких приїхали до нас до нового року. Це автобуси українського виробництва ЗАЗ. Я на них катався, якість нормальна, — розповів мер.

Окрім того, ще 26 автобусів місто придбає за кошти Європейського інвестиційного банку, проте в разі додаткової співпраці з донорськими організаціями, кількість транспорту вдасться збільшити до 40.

— Сума складала 4,5 мільйони євро, зараз йде процес обрання переможця. Можемо сказати, що кількість автобусів буде від 26. Ми чекаємо ще додатково можливість співфінансування донорських організацій, щоб збільшити кількість цих автобусів. Якщо вийде, то можливо до 30 або до 40 автобусів. І, власне, тролейбуси з автономним ходом, ми вже визначили переможця, передали дані банку. Банк визначається, і після того ми підписуємо та отримуємо інформацію про тролейбуси. Це передбачає додатково будівництво зарядної станції в Корабельному районі, щоб вони могли поїхати туди, там підзарядитися і повернутися назад, — сказав Олександр Сєнкевич.

Для роботи транспорту влада розробляє програми навчання для жінок. Така вже діє на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс», та буде додатково створена програма для «Миколаївпастрансу».

— Ми готуємо програму для «Миколаївпастрансу». Ми готові цим займатись, це потрібно робити. На дорозі дуже багато жінок, мабуть, більше, ніж чоловіків. Треба повчитись, щоб управляти авто. Але якщо водії не поважатимуть водіїв, то ми перейдемо до створення додаткових смуг для громадського транспорту на основних магістралях Миколаєва, щоб привчити до поваги. Я не бачу великої проблеми в тому, щоб жінки водили громадський транспорт, вони це роблять і зараз. Єдина проблема — це їх бажання і щоб ми їх забезпечили всім необхідним, ми готові це зробити. Тому запрошуємо жінок на навчання, — зауважив міський голова.

Як відомо, в листопаді 2023 року, Норвегія передала Миколаєву пасажирські автобуси. Кожний з них може вмістити майже 100 осіб також вони пристосовані під перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Планувалось, що автобуси будуть курсувати в Корабельний район. Проте у міста виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів.

Проблема з нестачею водіїв виникла і в сусідній Одесі. Там не вистачає людей для роботи на автобусах, які подарувало місто-побратим Регенсбург. З необхідних 18 водіїв є тільки сім.