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Російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську та Очаківську громади на Миколаївщині. Постраждалих немає.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

За минулу добу, 12 січня, тричі обстріли фіксувались по території села Дмитрівка.

«Учора, 12 січня, о 10:59, 14:00 та 22:46 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінії електромережі. Енергопостачання в населених пунктах відновлено. Постраждалих немає», — повідомили у ОВА.

Також ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.