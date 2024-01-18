На Херсонському напрямку бійці ССО знищили російську систему залпового вогню «Град», яка обстрілювала цивільне населення Миколаївщини.

Про це повідомили у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що під час повітряної розвідки на Херсонському напрямку бійці одного з підрозділів ССО виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Воїни ССО нанесли по цілі удар FPV-дроном, коли «Град» намагався покинути зону ведення вогню.

Внаслідок вогневого ураження знищено: БМ-21 «Град», розрахунок (двоє військовослужбовців армії противника) і водія бойової машини.

Нагадаємо, що в Миколаївській області вчора, 30 грудня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Раніше повідомлялося, що українські військові за допомогою БПЛА ліквідували близько 20 російських військовослужбовців.