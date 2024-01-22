Незаконна ділянка на Миколаївщині. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаївській області оголосили підозру фермеру, який незаконно експлуатував землі ЗСУ, що спричинило збитки майже 29 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція у Миколаївській області.

На Миколаївщині фермеру вручили підозру за захоплення землі ЗСУ. Фото: поліція у Миколаївській області Техніка миколаївського фермера, якому вручили підозру за захоплення землі ЗСУ. Фото: поліція у Миколаївській області

Як відомо, з вересня по жовтень 2022 року підприємець самовільно зайняв земельні ділянки загальною площею 406, 09 гектарів.

«Правопорушник, не маючи відповідного рішення органу виконавчої влади про передачу у власність або надання у користування та укладеного і зареєстрованого договору оренди земельних ділянок, розташованих в межах території Миколаївського району, незаконно обробив та засіяв сільськогосподарською культурою землі державної власності», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засіяні ділянки мають цільове призначення — для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України. Таким чином підприємець завдав державі збитків на суму 28 844 000 гривень.

Правоохоронці арештували врожай підприємця майже на шість мільйонів гривень. Згідно з ухвалою суду арештоване майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі зібраних доказів та проведених експертиз, поліція повідомила 64-річному фермеру про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частина 1 статті 197-1 КК України, тобто самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику.

За скоєне правопорушення чоловіку загрожує до шести місяців арешту.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.

Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.