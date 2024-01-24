Наслідки ворожого обстрілу по Миколаївській області, фото НикВести

Вчора, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.

Постраждалих немає, повідомляє Миколаївські ОВА.

Також удень, 23 січня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Окрім того, учора о 17:10 ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії між селами Куцурубської громади.

Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.