ЗСУ збили на Миколаївщині авіаційну ракету Х-59. Фото: ОК «Південь»

Вчора, 25 січня, сили ППО знищили в Миколаївській області ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 випущену російським винищувачем Су-34.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що учора, 25 січня, о 23:58 зафіксовано ворожий обстріл акваторії Очаківської громади..

Також вночі, 26 січня, о 00:53 ворог обстріляв з артилерії Куцурубську громаду.

Нагадаємо, вчора, 24 січня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу села Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Через ворожу атаку без електропостачання залишилося три населені пункти громади

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.