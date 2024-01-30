На Миколаївщині виникла пожежа через падінн БПЛА. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Цієї ночі внаслідок падіння уламків збитого «Shahed-136/131» на Миколаївщині сталася пожежа.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

В ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків, зайнявся вантажний автомобіль. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Водій отримав черепно-мозкову травму, стан постраждалого наразі стабільний.

Окрім того, 29 січня, о 20:47, 23:31 та сьогодні вночі, 30 січня, о 00:22 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора Росія два рази обстріляла Миколаївську область з артилерії, а також атакувала «Шахедами».

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.