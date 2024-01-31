Посадовецю військової частини на Миколаївщині оголосили підозру. Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини.

За даними ДБР, через його недбалість 10 військовим безпідставно було виплачено майже 1 мільйон гривень з держбюджету.

«Посадовець з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій. При цьому ці особи не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин», — йдеться у повідомленні.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (частина 4 статті 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків, додали у ДБР.

Раніше працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які самовільно залишили місце служби.

До цього на Дніпропетровщині засудили начальника відділення військової частини, який разом зі спільником привласнив 3,5 мільйона гривень «бойових» виплат неіснуючих солдатів.

Також минулоріч влітку силовики ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії. Керівники навчального центру незаконно нарахували собі майже 1 мільйон гривень.