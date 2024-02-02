Росіяни атакували три громади Миколаївській області, фото з відкритих джерел

Росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 1 лютого, об 11:25 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Також 1 лютого об 11:44, 13:30, 14:21 та вночі, 2 лютого, о 01:50 ворог завдав артилерійських обстрілів по двох населених пунктах Куцурубської громади.

Війська РФ 2 лютого о 04:54 обстрілів з артилерії атакували Очаків .

Нагадаємо, що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазину у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.