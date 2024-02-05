Діти навчаються офлайн у школі. Фото: компанія Lenovo

У селищі Червона Долина, що на Миколаївщині, відбудують тимчасову школу.

Про це повідомляє пресслужба компанії Lenovo.

Зазначається, що за два місяці зібрано понад 3 мільйони гривень, які допоможуть як мінімум 176 дітям селища Червона Долина повернутись до повноцінного офлайн навчання.

— Створення тимчасової школи в маленькому селі на Миколаївщині може здаватися краплею в морі, проте відновлення доступу до освіти навіть для 176 дітей — це 176 особистих історій, 176 можливостей для маленьких українців повернутись за парти, — ділиться співзасновниця та стратегічна директорка фонду savED Анна Новосад.

Як повідомляють організатори компанії savED, зібрані на першому етапі акції підуть на ремонт у місцевому будинку культури.

— У селища Червона Долина до кінця квітня планують повністю завершити комплектування закладу усім необхідним, щоб створити повноцінний цифровий освітній центр для школярів: три сучасні класні кімнати, спортивний куточок та клас безпеки, аби діти отримали гідні умови для продовження офлайн навчання в колі своїх друзів, — йдеться у відомстві.

За словами організаторів компанії Lenovo, кожен, хто придбав ноутбук Lenovo ThinkBook з жовтня по грудень 2023 року, зробив внесок у відновлення єдиної школи у Червоній Долині, адже з продажу пристроїв компанія Lenovo перераховувала по 1 000 гривень у благодійний фонд. За період акції продали 3 233 пристрої та це дозволило зібрати для savED З 233 000 гривень.

Ініціативу «Класна робота!» запустили на початку жовтня минулого року. Спершу компанія Lenovo та благодійний фонд savED планували проводити її один місяць та зібрати близько 2 мільйони гривень, проте згодом продовжили акцію до кінця грудня і зрештою зібрали 3 223 000 гривень.

Як фонд savED допомагає Миколаївській області?

SavED — це міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни в Україні.

Так, у серпні 2023 року savED запустила програму громадянської освіти для миколаївських школярів. Учні 10 шкіл Миколаївської отримали можливість взяти участь у програмі громадянської освіти та втілити у життя власні соціальні проекти.

Пізніше, у грудні, 100 учнів з десяти шкіл Миколаївської області, які долучились програми з громадянської освіти від Spirit of America та savED презентували проєкти, над якими працювали упродовж двох місяців навчання. Учні пʼяти шкіл виграли грантина 5 тисяч доларів в рамках освітнього проекту.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

Також Благодійний фонд savED разом з книгарнею Readeat зібрали 340 тисяч гривень на придбання книжок для бібліотекМиколаївської області.

А у вцілілому будинку культури в селі Червона Долина в Миколаївській області благодійний фонд savED облаштує школу. В одному з приміщень функціонуватиме цифровий навчальний центр «Вулик».