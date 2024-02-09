Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Еквадор приєднатися до української формули миру.

Про це він повідомив у Twitter.

Кулеба сьогодні провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Габріелою Зоммерфельд та подякував за засудження її країною загарбницької війни РФ проти України та солідарність з українським народом.

«Я запросив Еквадор приєднатися до Формули миру Президента Зеленського як до способу відновлення всебічного, справедливого та міцного миру для України», — зазначив Кулеба.

Він додав, що сторони також досліджували шляхи подальшого зміцнення двосторонньої співпраці та збільшення торгівлі.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна буде готова розглядати запрошення представників Росії на зустрічі щодо формули миру вже під час другого Глобального саміту миру.