Єнс Столтенберг. Фото: Europa Press

Північноатлантичний Альянс має підготуватися до протистояння з Російської Федерацією, яке може тривати десятиліттями, тому союзники мають наростити оборонну промисловість.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Welt.

«НАТО не шукає війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями», – сказав він.

Генсек Альянсу вважає, що у разі перемоги російського диктатора Володимира Путіна в Україні немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни.

«Стримування працює, лише якщо воно викликає довіру», – зазначив Єнс Столтенберг.

Він закликав союзників по НАТО збільшувати виробництво зброї та кількість замовлень для оборонних компаній Європи, оскільки у країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво.

«Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту», – зазначив генсек.

Генсек НАТО попередив, що Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив думку, що протягом трьох-п'яти років Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав «гарною справою» для Альянсу і для США підтримати Україну, а також на певному етапі запросити її стати повноцінним членом НАТО.

Зазначимо, що упродовж листопада-грудня 2023 року у Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів НАТО, зокрема щодо ведення бойових дій та підготовки ВМС.

Як нагадали у відомстві, в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджений 301 стандарт НАТО, зокрема 181 — в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 116 — в ініціативному порядку, що впроваджуються Україною поза Цілями партнерства. Загалом в Альянсі діє 1135 стандартів.

Як відомо в Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%).

Нагадаємо, Україна буде одним із пріоритетів на саміті лідерів НАТО, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.