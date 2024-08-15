Херсонська область, фото: Уніан

З тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося евакуювати дві родини з дітьми.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, в Україну повернули трьох хлопчиків. Наймолодшому з них 10 років, а найстаршому — 17.

«Дітлахи з батьками нарешті у безпеці. До адаптації сімей на новому місці залучені усі необхідні служби», — написав Олександр Прокудін.

Він додав, що з початку цього року на підконтрольну Україні територію евакуювали 167 дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 14 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 1 людина загинула, 13 — дістали поранення.