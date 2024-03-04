8-річну Ангеліну Чугай з Баштанського району на Миколаївщині, яку понад доби розшукували правоохоронці, викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Миколаївської області.

Дитина зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.

Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.

— Зайшов через двері. Вона злякалась і закричала. Закрив рота. Сказав: будеш кричати, нас вовки зʼїдять. Вона перестала кричати. Далі я поніс її на руках, потім вона попросила мене йти сама. Я надів на ней свої шкарпетки і кросівки. Взуття злетіло і надів їх сам, вона пішла в шкарпетках. Викопав нору на аеродромі, замаскував. Хотів ввечері віднести до додому, вона дуже просилась до батька, — розповів затриманий.

Викрадач 8-річної дитини на Миколаївщині, фото: Ігор Блошко Викрадач 8-річної дитини на Миколаївщині, фото: Ігор Блошко Укриття, в якому чоловік тримав дитину, фото: Ігор Блошко

У дописі в Facebook експравоохоронець Ігор Блошко повідомив, що шукати зниклу виїхали до 50 службових автомобілів з поліцейськими, які оглядали всю територію населеного пункта. Знайшли її пообіді за 6 кілометрів від села у викопаному бункері, куди дитину силоміць потягнув невідомий чоловік.

— Здавалося б випадково, але не випадково, а закономірно, бо обстежували все дуже добросовісно. Вночі, саме цей участок, пройшли і не помітили. Місцеві допомагали шукати, теж цю ділянку пройшли повз. По другому кругу вдень, вивчаючи територію більш детально один із баштанських оперів наступив на траву, а вона здвинулась. Це була замаскована кришка бункеру, який викопав в землі злочинець. Туди, а він там з дівчинкою. Затримали на місці оцю скотину, звільнивши з його лап малолітню потерпілу. Дякуючи Богу і поліції дівчинка жива і здорова. Не відомо, що могло з нею статися, якби зволікали, бо наміри злочинця були...Бомжара викрав дитину з будинку і тягнув її силоміць з собою до укриття, — розповів Ігор Блошко.

У коментарі під дописом житель села та миколаївський експрокурор Віктор Ярош повідомив, що перед інцидентом батько дитини вигнав співмешканця жінки з будинку.

Викрадач наразі під арештом, йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України.

Дитина зараз перебуває в медичному закладі, їй надають психологічну допомогу.

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