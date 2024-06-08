У п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.
Про це повідомляють у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вказується, що о 21:58 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч на 7 червня над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотники.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.
Про це повідомляють у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вказується, що о 21:58 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що в ніч на 7 червня над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотники.