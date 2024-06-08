FPV дрон-камікадзе. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У п’ятницю, 7 червня, ворог двічі атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду.

Про це повідомляють у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вказується, що о 21:58 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч на 7 червня над Миколаївської областю протиповітряна оборона знищила два ворожих безпілотники.