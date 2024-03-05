Instagram. Фото з відкритих джерел

У вівторок, 5 березня, у Facebook та Instagram стався збій.

Про це повідомляють користувачі та свідчать дані сервісу Downdetector.

Платформа Downdetector, яка у реальному часі відстежує стан різних сайтів і сервісів, зафіксувала збій у роботі Facebook та Instagram близько 17:20.

Збій у двох соціальних мережах компанії META однаковий: авторизовані користувачі опинилися поза своїми акаунтами та не можуть знову зайти.

Комунікаційник Meta Енді Стоун повідомив, що в компанії працюють над проблемою.

«Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Зараз над цим працюємо», – сказав він.

Зазначимо, низка кабелів на дні Червоного моря, які забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації, була пошкоджена. Це змусило провайдерів перенаправляти майже чверть трафіку між Азією, Європою та Близьким Сходом, про це пишуть Washington Post.

Провайдери телекомунікацій повідомили: щонайменше чотири підводні волоконно-оптичні кабелі, які передають значну частину усього інтернет-трафіку, були пошкоджені минулого тижня в Червоному морі. Йдеться про SEACOM, TGN, Africa Asia Europe-One і Europe India Gateway.

Гонконзька телекомунікаційна компанія HGC Global Communications заявила, що кабелі були «перерізані», що спричинило «значні» збої у мережах на Близькому Сході. За оцінками HGC, постраждало 25% трафіку між Азією та Європою, а також Близьким Сходом. Компанія заявила, що перенаправляє трафік, щоб мінімізувати збої для клієнтів.

Тим часом на X користувачі жартують над ситуацією під хештегом #facebookdown.

Користувачі жартують над ситуацією. Фото: соцмережа Х Користувачі жартують над ситуацією. Фото: соцмережа Х

Оновлено о 18:56.

У деяких користувачів вже працює Facebook та Instagram.

Нагадаємо, попередній масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався у жовтні 2021 року. Причини збою не повідомлялися. Засновник компанії Meta Марк Цукерберг втратив $6,6 млрд на тлі збою у роботі сервісів компанії.

Нагадаємо, що Євросоюз визнав соціальну мережу X (Twitter) найбільшим джерелом поширення дезінформації. У зв’язку з цим віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова закликала соціальну мережу посилити пильність в боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.