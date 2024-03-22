Наслідки ракетних ударів по Одесі, яких росіяни завдали 23 липня 2023 року, фото: Укрінформ

Уряд Італії виділив 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського катедрального собору в Одесі, який був пошкоджений російськими військами влітку 2023 року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Там зазначають, що невдовзі до Одеси прибуде експертна група та очільниця офісу ЮНЕСКО в Україні.

«У нас не було часу чекати, адже ми могли втратити ще й те, що залишилося від собору після влучання ракети. Тому за кошти благодійників та парафіян Одеської єпархії відновили дах, а також розпочалися роботи з відновлення найбільш пошкодженої частини будівлі», — розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Як зазначає пресслужба міськради, під час наради щодо відновлення собору, Геннадій Труханов розповів, що Україна планує спільно з Італією та ЮНЕСКО відновлювати інші історичні пам'ятки, які постраждали від російських атак.

Крім того, Рим розглядає можливість іншого виду співпраці з українським урядом для відновлення Одеси та збереження спадщини. Серед планів — підготовка фахівців, розробка регуляторних документів і стандартів у галузі культурної спадщини.

«Ми будемо робити все правильно і за можливості швидко», — зазначив радник міського голови, амбасадор Одеси в Італії Аттіліо Малліані.

Руйнування собору в Одесі: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня 2023 року російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня 2023 року російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні засудило удари по Одесі, але не зазначило, що це зробила Росія, випустивши по місту ракети.

Згодом прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови одеського Спасо-Преображенського катедрального собору.

2 жовтня 2024 року Італія і Україна підписали угоду про відновлення знищеного росіянами собору в Одесі.