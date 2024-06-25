Євген Хмара, фото: пресслужби артиста

Всесвітньо відомий український піаніст-віртуоз, композитор, амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Євген Хмара зіграв неймовірний концерт під відкритим небом на даху Gulliver у Києві.

«Артист виступив з унікальною програмою «Мелодії Землі». Це захопливий неокласичний репертуар, натхненний чудесами світу природи. Пишні ліси, безкраї пустелі, бурхливі океани, величні гори – кожен музичний твір буде оспівував життєву силу Землі — у всій її красі», – повідомляє пресслужба артиста.

Зокрема, Євген Хмара розповів, що концерт був благодійним, разом з своєю дружиною Дарʼєю – співачкою ODARA – вони збирають кошти на біонічний протез для воїна Івана Мусієнка.

«Ще з 2014 року Іван боронив кордони України, а вже після початку повномасштабного вторгнення, під час важких боїв на харківському напрямку, він втратив кінцівку і потребує дороговартісного протезування. Вірю, що сила музики, надії та взаємопідтримки допоможе нам зібрати необхідну суму і допомогти нашому захиснику», – розповів Євген Хмара.

Євген Хмара дав унікальний благодійний концерт на даху, фото: пресслужби артиста

Євген Хмара дав унікальний благодійний концерт на даху, фото: пресслужби артиста

Євген Хмара дав унікальний благодійний концерт на даху, фото: пресслужби артиста

Євген Хмара дав унікальний благодійний концерт на даху, фото: пресслужби артиста

Кияни та гості міста зібралися послухати неймовірну гру на фортепіано та закумулювати любов, світло, добро та підсилити віру у нашу перемогу.

«Ми з командою пишаємося дружбою та співпрацею з Євгеном Хмарою. Він є амбасадором Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та долучається до усіх наших благодійних проектів. Разом ми здійснюємо поїздки у прифронтові шпиталі на Донеччині, збираємо кошти на дороговартісне медичне обладнання для передової, допомагаємо бійцям ГУР, прикордонникам та нашим славним ЗСУ. Талант Євгена, його любов до України, віра в перемогу і бажання допомоги є рушійною силою сотень благодійних ініціатив. Дякуємо за партнерство і за можливість бути гостями незабутнього концерту «Мелодії Землі», – розповів голова наглядової ради БФ молодіжної ініціативи Валерій Дубіль.

Долучитися до збору коштів на протез для військового Івана Мусієнка можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/9VBDdLqKjK

Нагадаємо, у Миколаєві відкрили збір на лікування випускниці ліцею.