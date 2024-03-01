Водійка тролейбуса «Миколаївелектротрансу» Дар‘я Остапенко нещодавно закінчила курси з підготовки водіїв тролейбусів та трамваїв, організовані КП, і вже впевнено курсує міськими маршрутами.
Про це дівчина розповіла у коментарі «НикВести».
— Хотіла спробувати, чи можу я сісти за кермо. Знаю, що це складна професія, проте мені подобається. Планую набратися більше досвіду аби почуватися за кермом впевненіше, — каже Дарія.
Дівчина згадує, що до початку повномасштабного вторгнення навчалася у Миколаєві за спеціальністю «Кухар-кондитер» та працювала в одному з закладів Миколаєва.
Згодом, за рекомендаціями знайомих вона прийшла на КП «Миколаївелектротранс».
— Курси водія тролейбуса тривали 14 тижнів, це теоретичні та практичні заняття. За період навчання я стажувалась на тролейбусах «Дніпро» та «Skoda». Наразі вже три тижні виходжу на маршрути № 2, 6, 7, 9, — розповіла водійка тролейбуса Дарія Остапенко.
За даними комунального підприємства «Миколаївелектротранс», за час великої війни 33 люди закінчили курси підготовки водія тролейбуса і вже працюють на підприємстві.
— У грудні ще 15 людей розпочали навчання за цією програмою. Також, у нас є група, де навчаються й майбутні водії трамвая — це шість людей. Так, як тільки ці дві групи випустяться — ми одразу розпочнемо новий набір, — каже директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.
Зазначимо, що навчання є безкоштовним, де учням виплачують стипендію у розмірі 7100 гривень.
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Водійка тролейбуса «Миколаївелектротрансу» Дар‘я Остапенко нещодавно закінчила курси з підготовки водіїв тролейбусів та трамваїв, організовані КП, і вже впевнено курсує міськими маршрутами.
Про це дівчина розповіла у коментарі «НикВести».
— Хотіла спробувати, чи можу я сісти за кермо. Знаю, що це складна професія, проте мені подобається. Планую набратися більше досвіду аби почуватися за кермом впевненіше, — каже Дарія.
Дівчина згадує, що до початку повномасштабного вторгнення навчалася у Миколаєві за спеціальністю «Кухар-кондитер» та працювала в одному з закладів Миколаєва.
Згодом, за рекомендаціями знайомих вона прийшла на КП «Миколаївелектротранс».
— Курси водія тролейбуса тривали 14 тижнів, це теоретичні та практичні заняття. За період навчання я стажувалась на тролейбусах «Дніпро» та «Skoda». Наразі вже три тижні виходжу на маршрути № 2, 6, 7, 9, — розповіла водійка тролейбуса Дарія Остапенко.
За даними комунального підприємства «Миколаївелектротранс», за час великої війни 33 люди закінчили курси підготовки водія тролейбуса і вже працюють на підприємстві.
— У грудні ще 15 людей розпочали навчання за цією програмою. Також, у нас є група, де навчаються й майбутні водії трамвая — це шість людей. Так, як тільки ці дві групи випустяться — ми одразу розпочнемо новий набір, — каже директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана.
Зазначимо, що навчання є безкоштовним, де учням виплачують стипендію у розмірі 7100 гривень.
Читайте статтю «НикВести» «Громадський транспорт Миколаєва: відновлення завдяки міжнародній підтримці».