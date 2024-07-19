Мати дитини, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Як відомо, ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок, де загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина.
— Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення, — написав Ігор Клименко.
Наразі рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події. Окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надається необхідна допомога.
Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.
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Мати дитини, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Як відомо, ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок, де загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина.
— Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення, — написав Ігор Клименко.
Наразі рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події. Окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надається необхідна допомога.
Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.
Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.