Росія вдарила по Миколаєву 19 липня 2024 року, фото: «НикВести»

Мати дитини, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву, перебуває в стані шоку. З нею працюють психологи.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як відомо, ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок, де загинули троє людей — чоловік, жінка і дитина.

— Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення, — написав Ігор Клименко.

Наразі рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події. Окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.