Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, Нідерланди. Фото: AP

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та начальника Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.

Про це повідомляє Міжнародний кримінальний суд.

Зазначається, відповідне рішення схвалили у межах розслідування потенційних воєнних злочинів російських окупантів на території України, скоєних щонайменше у період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Російські командувачі несуть відповідальність за воєнні злочини у вигляді нападу на цивільні об’єкти та заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів. Їм також закидають злочин проти людяності, йдеться у рішенні суду.

МКС додає, що «є розумні підстави вважати», що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини.

Ордер на арешт від МКС означає, що тепер російські командувачі можуть бути затримані та передані до суду у 124 країнах, які ратифікували Римський статут. Україна його лише підписала, але не ратифікувала.

Раніше повідомлялося, що вибухи на території військового аеродрому «Саки» призвели до падіння потужностей морської авіації РФ. Тепер російська сторона не вважатиме окупований Крим своїм «безпечним тилом».