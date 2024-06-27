Уламок ракети, фото для ілюстрації

Зранку, 27 червня, на Миколаївщині внаслідок збиття російської ракети уламки впали на трасу.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Зазначається, що в результаті падіння уламків поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.

Також повідомляється, що сталася ДТП, у якій постраждав інший водій.

Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.