Зранку, 27 червня, на Миколаївщині внаслідок збиття російської ракети уламки впали на трасу.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.
Зазначається, що в результаті падіння уламків поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.
Також повідомляється, що сталася ДТП, у якій постраждав інший водій.
Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.
Зранку, 27 червня, на Миколаївщині внаслідок збиття російської ракети уламки впали на трасу.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.
Зазначається, що в результаті падіння уламків поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль.
Також повідомляється, що сталася ДТП, у якій постраждав інший водій.
Нагадаємо, що у ніч на 27 червня протиповітряна оборона ліквідувала шість безпілотників типу «Shahed 131/136» та три крилаті ракети в Миколаївській області.