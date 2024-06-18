Робота Миколаївських морпіхів. Скриншот з відео

Миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.

Відео оприлюднено на YouTube-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Щоденна бойова робота миколаївських морпіхів на Харківщині. Працюємо далі»,— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали, як знищили 18 одиниць ворожої техніки на Донеччині.