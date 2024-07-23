Ілюстративне фото АТ «Закарпатгаз»

На Миколаївщині в одному з районів внаслідок бойових дій в полі зсунувся ґрунт та пошкодив газопровід

Про це повідомили у «Міненерго».

Зазначається, що зсув ґрунту зафіксовано в полі, що призвело до пошкодження підземного сталевого розподільного газопроводу.

Через пошкодження стався витік газу. Тому від газопостачання відключено 443 споживачі.

Нагадаємо, що 1 липня росіяни вдарили з артилерії по Очакову, що на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу був пошкоджений газопровід низького тиску та лінію електропередачі.