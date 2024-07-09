Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС у Миколаївській області

У понеділок, 8 липня, під час російської атаки по Україні ударів зазнала Миколаївська область. Внаслідок атаки виникло п'ять пожеж, загальна площа яких склала понад 100 гектарів.

Росіяни обстріляли житлові будинки, господарчі споруди, поля з сухостоєм та пожнивні залишки, повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

Вогнеборець гасить пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Вогнеборець гасить пожежу на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Вогнеборці врятували від вогню 5 житлових та 5 господарських споруд, проте 2 будівлі, які наразі не використовувались, 11 господарських споруд та 1 літня кухня були знищені.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж після обстрілів залучались понад 50 вогнеборців, 12 спецавтомобілів. Допомагали підрозділи місцевої пожежної охорони, місцеві підприємці та фермери, які надавали техніку для підвозу води.

Обстріли Миколаївщини

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.