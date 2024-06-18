В Україні для ветеранів створили е-карту, на якій позначили послуги в кожному з регіонів, у тому числі, в Миколаївській області.

Про це повідомили у Міністерство у справах ветеранів України.

Наразі на порталі визначено 7542 послуги. Ними можуть скористатися не лише ветерани та ветеранки, а й члени їхніх родин, сім’ї загиблих захисників та захисниць,

На порталі доступні різні сервіси у 22 категоріях: від психологічної підтримки, медичних програм, патріотичного виховання та мистецтва до всього необхідного для розвитку ветеранських об’єднань і підприємницьких ініціатив.

«Е-Карта — це по суті агрегатор даних, якого бракувало ветеранській спільноті. Тепер усе, що потрібно ветеранам і ветеранкам, можна швидко знайти через свій смартфон або комп’ютер, зазначивши лише область або свою територіальну громаду», – розповів виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Як виглядає карта з послугами для ветеранів та ветеранок, скриншот з сайту

Алгоритм роботи з е-Картою:

користувач заходить на сайт;

відфільтровує область, громаду, тип послуги;

читає назву та опис опцій, що надаються у межах послуги;

бачить адресу, приходить, подає заяву на послугу або відразу її отримує.

Нагадаємо, у Миколаєві та ще 7 містах України стартувала програма реінтеграції ветеранів. Основним напрямком програми є проведення освітніх курсів для ветеранів та їхніх родин. Для того аби детальніше дізнатись про даний проєкт, його цілі та завдання «НикВести» поспілкувались із координаторкою проєкту підтримки ветеранів та їхніх родин у Миколаєві Олександрою Ющишеною.