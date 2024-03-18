На підприємство з Миколаївщини подали до суду за видобуток без документів. Фото з відкритих джерел

Господарський суд Миколаївської області відкрив справу про стягнення з підприємства коштів за безоплатне використання земельної ділянки без оформлення правовстановлюючих документів.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що підприємство у Первомайському районі Миколаївщини підприємство протягом 2021-2023 років користувалося 61 гектаром землі для видобутку корисних копалин, не оформивши правовстановлюючі документи на вказані землі.

«Як наслідок упродовж 2021-2023 років підприємство сплачувало за фактичне використання вказаної земельної ділянки незначну суму коштів, внаслідок чого Синюхино-Брідською сільською радою недоотримано кошти у сумі 14,5 мільйона гривень», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд планує віддати у користування інвесторам 5 уранових родовищ на Миколаївщині.