Південноукраїнська АЕС, фото з відкритих джерел

Інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС загорілись три трансформатори є неправдою та російським наративом.

Про це під час засідання Верховної Ради у пʼятницю, 19 липня, сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністра попросили пояснити, чи дійсно на трансформаторах сталась пожежа, яка вплинула на роботу енергоблоків.

На що він відповів, що це фейк, який був вкинутий в український медіапростір через російські канали. Блок мережі ПАЕС працює, додав міністр.

— Коли ми даємо комунікацію, ми ніколи не вказуємо об'єкт, ми ніколи не вказуємо конкретну станцію чи підстанцію, ми даємо більш загально. На російському каналі з'явилася цю комунікація про Південноукраїнську станцію, потім завдяки, я не знаю, я не хочу коментувати цих експертів, воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться. Я думаю, що це питання ми переадресуємо, але маємо переадресувати компетентним органам, які мають працювати з тими людьми і питати, для чого вони вносять в наш медіапростір, взагалі в наш медіапростір, російські наративи, — заявив Герман Галущенко.

Що сталось на Південноукраїнській АЕС?

Зазначимо, що вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на ПАЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкта, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» від 26.03.2022 не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

У той же час, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що два дні тому на Південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму, 18 липня, згорів силовий трансформатор.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.