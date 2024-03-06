На Миколаївщині правоохоронці затримала 55-річного жителя селища Первомайське, який підірвав гранату в будинку сусіда.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Житель Миколаївщини під час сварки підірвав гранату. Фото: Нацполіція у Миколаївській області Житель Миколаївщини під час сварки підірвав гранату. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За даними слідства, інцидент стався близько 16:00 4 березня у будинку 45-річного місцевого мешканця.

Зазначається, що власник перебував вдома разом із товаришем, згодом до них прийшов нетверезий сусід, який почав хизуватися гранатою. Згодом, господар будинку попросив його покинути домівку, між ними виникла сварка і чоловік пішов, але згодом повернувся та кинув гранату в кухні, де сиділи чоловіки.

Внаслідок вибуху господар, його 47-річний товариш та зловмисник отримали травми різного ступеню тяжкості. Чоловіків доставили до медичного закладу.

Слідчі затримали 55-річного зловмисника, йому оголосили підозру в замаху на вбивство та незаконному поводженні з боєприпасами. Правоохоронці встановлюють шляхи надходження вибухівки до чоловіка.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.

До того ж, у Березнегуватській громаді правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який через конфлікти погрожував гранатою старості села.