В Николаеве задержали фигуранта покушения на заказное убийство. Мужчина является известной личностью в криминальных кругах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.

Ранее судимого злоумышленника задержали в понедельник, 11 октября. Сейчас он является фигурантом уголовных производств по мошенническим действиям и вымогательству, и освободился из-под стражи, внеся залог. Также мужчина является известной личностью в криминальных кругах.

– В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий и ряда проведенных экспертиз полицейские получили неопровержимые доказательства причастности 43-летнего мужчины к совершению весной 2020 года покушения на убийство николаевца, – говорится в сообщении.

У задержанного изъяли оружие и боеприпасы, а в ходе проведенных санкционированных обысков - мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие вещественные доказательства, которые имеют доказательственное значение в производстве.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (часть 2 статьи 15, пункт 11 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения. Также открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Расследование продолжается, полицейские устанавливают всех сообщников задержанного и собирают доказательную базу в отношении заказчика.

В полиции отметили, что задержан фигурант дела о покушении, которое произошло 6 апреля 2020 года. Тогда в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра по проспекту Центральному, во время которой получил огнестрельное ранение местный житель.

По информации «Преступности.НЕТ», задержан четырежды судимый Владимир Шорников, именно он осуществил стрельбу из карабина «Сайга». Ранее сообщалось, что Владимир Шорников фигурирует в деле о мошенничестве.

Как известно, группировка вымогателей, которую вечером 17 февраля задержали в Николаеве, угрозами убийства требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Правоохранители задокументировали факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. НикВести сообщали, что среди задержанных оказались рецидивист Юрий Богомятков, нанесший 15 ножевых ранений николаевскому спортсмену пауэрлифтеру Владиславу Гуртовенко, Карен Саркисян, нанесший тяжелую черепно-мозговую травму известному во всем мире тренеру Сергею Корчинскому, а также Владимир Шорников.

В комментарии издани НикВести Карен Саркисян заявил, что случайно оказался в одном автомобиле с задержанными в деле о вымогательстве для «кассы криминалитета» Юрием Богомятковым и Владимиром Шорниковым.