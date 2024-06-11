Сьогодні, 11 червня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
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Сьогодні, 11 червня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.