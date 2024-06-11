Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 11 червня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Втората;

вул. Маяковського;

вул. Софіївська;

вул. Мостобудівників;

вул. Наваринська;

вул. Потьомкінська;

вул. Шевченка;

вул. Пушкінська;

вул. Велика Морська.

Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

пр. Богоявленський;

вул. Космонавтів;

вул. Чайковського;

пров. Космонавтів;

вул. Театральна;

вул. Паркова;

вул. Молодогвардійська;

пров. Полярний;

пров. Прогресивний;

пров. Фестивальний;

вул. Передова;

пров. Чайковського;

вул. Кузнецька;

вул. Авангардна;

вул. Погранична;

пров. Весняний;

пров. Перемоги;

пров. Ювілейний;

пров. Молодогвардійський;

пров. Короленка;

пров. Труда;

пров. Такелажний;

пров. Тимошенка;

пров. Центральний.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.