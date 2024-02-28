Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: X / Kancelaria Premiera

Польща та Україна ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для торгівлі товарами.

Про це пише прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24.

Він зазначає, що це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення», адже Польща продає в Україну більше, ніж імпортує звідти.

«Я готовий ухвалювати важкі рішення, консультуючись із Києвом, щоб не було зайвої напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення», — наголосив він і додав, що обговорить із фермерами запровадження субсидій, щоб можна було швидше продати польське зерно.

Окрім того, Дональд Туск каже, що Польща вимагатиме повернення тих обсягів на ввезення української аграрної продукції, які існували до початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Ті ліміти (на експорт українських товарів, — прим.), які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Польща пропонуватиме у Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до (повномасштабної, — прим.)війни», — сказав Дональд Туск.

Польський прем'єр анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього він зустрінеться з лідерами протестувальників.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.