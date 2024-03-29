В Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей, ілюстраційне фото: Korosten

Наразі в Україні зниклими безвісти є понад 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою – близько 12 тисяч.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України Андрій Нєбитов.

«З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в чотири рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб», – повідомив Андрій Нєбитов.

Він зазначив, що через непередбачувану ситуацію на фронті, масовані російські атаки на міста, міграцію населення і тимчасову окупацію територій збір інформації та перевірка даних ускладнюються.

«Навантаження на карний розшук збільшилося, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротися за кожну людську долю», — зауважив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, в Миколаєві діє регіональний штаб з питань зниклих безвісти в особливих умовах. Родини зниклих на війні миколаївців можуть звернутися за безоплатною юридичною та психологічною допомогою.

Там розповіли, про правила, яких слід дотримуватися родинам під час пошуку зниклого та що ні за яких умов не можна викладати інформацію про зниклого у соціальні мережі.