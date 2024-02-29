У Заводському районі Миколаєва триває ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Про це повідомляють «НикВести».
Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив нам у коментарі, що ремонт гуртожитку розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.
«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров.
Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.
«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.
Ті, хто потребує житло мають стати на квартирний облік.
«Хочу зазначити, що є списки та рішення комісії щодо осіб, які будуть заселені. Зокрема, є дві групи ВПО: внутрішні (де, наприклад, у місті був приліт і зруйнували квартиру й вони потребують домівки) та зовнішні, тобто ті, хто приїхав з інших міст України», – пояснив Анатолій Петров.
Він додав, що гуртожиток має 100 кімнат, що може забезпечити проживання для приблизно 200 людей.
Це питання залишається відкритим, оскільки ще невідомо, хто буде компенсувати витрати:
«Це буде обговорюватись на комісії. Це залежить від держави, можливо, будуть компенсувати за державні кошти, якщо ні, то ми (міський бюджет, – прим.) будемо думати як компенсувати», – розповів він.
Анатолій Петров повідомив, що зараз ще не можна точно визначити, коли переселенці зможуть заселитись, оскільки у гуртожитку немає меблів. Відповідальність за їх забезпечення покладена на інші організації, терміни завершення цього процесу залишаються невизначеними.
«Ми паралельно працюємо з іншими організаціями щодо постачання меблів. МОМ відповідає лише за ремонтні роботи. Тому заселення розпочнеться лише після отримання меблів. Однак, наразі точні терміни завершення цього процесу не встановлені», – пояснив Анатолій Петров.
Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.
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У Заводському районі Миколаєва триває ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Про це повідомляють «НикВести».
Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив нам у коментарі, що ремонт гуртожитку розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.
«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров.
Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.
«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.
Ті, хто потребує житло мають стати на квартирний облік.
«Хочу зазначити, що є списки та рішення комісії щодо осіб, які будуть заселені. Зокрема, є дві групи ВПО: внутрішні (де, наприклад, у місті був приліт і зруйнували квартиру й вони потребують домівки) та зовнішні, тобто ті, хто приїхав з інших міст України», – пояснив Анатолій Петров.
Він додав, що гуртожиток має 100 кімнат, що може забезпечити проживання для приблизно 200 людей.
Це питання залишається відкритим, оскільки ще невідомо, хто буде компенсувати витрати:
«Це буде обговорюватись на комісії. Це залежить від держави, можливо, будуть компенсувати за державні кошти, якщо ні, то ми (міський бюджет, – прим.) будемо думати як компенсувати», – розповів він.
Анатолій Петров повідомив, що зараз ще не можна точно визначити, коли переселенці зможуть заселитись, оскільки у гуртожитку немає меблів. Відповідальність за їх забезпечення покладена на інші організації, терміни завершення цього процесу залишаються невизначеними.
«Ми паралельно працюємо з іншими організаціями щодо постачання меблів. МОМ відповідає лише за ремонтні роботи. Тому заселення розпочнеться лише після отримання меблів. Однак, наразі точні терміни завершення цього процесу не встановлені», – пояснив Анатолій Петров.
Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.