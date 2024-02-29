У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Заводському районі Миколаєва триває ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Роботи фінансує Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Про це повідомляють «НикВести».

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров повідомив нам у коментарі, що ремонт гуртожитку розпочався у січні 2024 року та має завершитись до квітня. Вже замінили всі вікна на металопластикові, ведуться роботи з облаштування стін, стелі та підлоги.

«Вже замінили всі вікна та пошпаклювали стіни. Ще залишилось пофарбувати стіни, встановити двері та лінолеум, а також плінтуса», – розповів Анатолій Петров.

Також він зазначив, що інформації щодо вартості ремонту не має, оскільки МОМ надала лише перелік з видами та обсягом робіт.

«Міжнародна організація не надає конкретних сум, ми укладаємо двосторонню угоду, і вони надають нам кошторис з описом видів та обсягом робіт, але фінансові відомості залишаються невідомими», – пояснив Анатолій Петров.

Як поселитись до гуртожитку?

Ті, хто потребує житло мають стати на квартирний облік.

«Хочу зазначити, що є списки та рішення комісії щодо осіб, які будуть заселені. Зокрема, є дві групи ВПО: внутрішні (де, наприклад, у місті був приліт і зруйнували квартиру й вони потребують домівки) та зовнішні, тобто ті, хто приїхав з інших міст України», – пояснив Анатолій Петров.

Він додав, що гуртожиток має 100 кімнат, що може забезпечити проживання для приблизно 200 людей.

Чи будуть мешканцям компенсувати комунальні послуги?

Це питання залишається відкритим, оскільки ще невідомо, хто буде компенсувати витрати:

«Це буде обговорюватись на комісії. Це залежить від держави, можливо, будуть компенсувати за державні кошти, якщо ні, то ми (міський бюджет, – прим.) будемо думати як компенсувати», – розповів він.

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

У Миколаєві продовжується ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Фото: НикВести

Коли буде готовий гуртожиток для заселення?

Анатолій Петров повідомив, що зараз ще не можна точно визначити, коли переселенці зможуть заселитись, оскільки у гуртожитку немає меблів. Відповідальність за їх забезпечення покладена на інші організації, терміни завершення цього процесу залишаються невизначеними.

«Ми паралельно працюємо з іншими організаціями щодо постачання меблів. МОМ відповідає лише за ремонтні роботи. Тому заселення розпочнеться лише після отримання меблів. Однак, наразі точні терміни завершення цього процесу не встановлені», – пояснив Анатолій Петров.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.