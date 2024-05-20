Прем'єр-міністр та міністр оборони Ізраїлю, фото з відкритих джерел

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу.

Прокурор звинувачує їх у воєнних злочинах і злочинах проти людства, йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті суду 20 травня.

Прокурор на підставі доказів, зібраних і досліджених його офісом, заявив, що має він підстави вважати, що Нетаньягу і Галант повинні понести кримінальну відповідальність за злочини, вчинені в Секторі Гази.

Йдеться про спричинення масового знищення, спричинення голоду як методу ведення війни, включаючи відмову в наданні гуманітарної допомоги, навмисне націлювання на цивільне населення в конфлікті.

Зазначимо, що ордери проти ізраїльських політиків стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Крім того, винними в злочинах називають Ях'я Сінвару, голову Ісламського руху опору (ХАМАС) в секторі Гази, Мохаммеда Діабу Ібрагіма Ад-Масрі, головнокомандувача військового крила ХАМАС, та Ісмаїла Ханію, голову політичного бюро ХАМАС.

Мова йде про винищення, вбивство, захоплення заручників, катування, зґвалтування та сексуальне насильство під час ув'язнення.

Клопотання Каріма Хана про видачу ордерів на арешт має розглянути колегія суддів МКС.

Варто згадати, що в квітні ізраїльський лідер заявив, що країна під його керівництвом «ніколи не допустить жодних спроб МКС підірвати невід'ємне право на самооборону».

«Хоча рішення, прийняті судом у Гаазі, не вплинуть на дії Ізраїлю, вони створять небезпечний прецедент, який загрожує військовим та публічним особам», — написав тоді Нетаніягу.

Конфлікт між Ізраїлем та Сектором Гази

Як відомо, зранку 7 жовтня 2023 року ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики. Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

8 жовтня палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.