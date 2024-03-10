Харчування дітей у школі. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині відбувся регіональний форум, на якому представники Міністерства освіти та науки України разом із представниками обласної влади обговорили питання щодо модернізації системи шкільного харчування в області.

Про це йшлось в сюжеті ТРК «Март», передають «НикВести».

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що головна мета модернізації – забезпечити якомога більше шкіл якісним харчуванням.

«В даний момент ми розглядаємо перспективи створення дорожньої карти для інших громад з метою їх залучення до цієї програми. Наша мета – забезпечити якомога більше шкіл якісним та різноманітним харчуванням», – повідомив він.

Проте, як зауважив Віталій Кім, не всі громади Миколаївщини мають однакові фінансові можливості.

«Є громади, де є фінансові ресурси, але обмежена кількість учнів, і навпаки – громади, де є багато учнів, але фінансування обмежене. Тому це потребує індивідуального підходу. Ми стараємося максимально ефективно використовувати кошти, які держава виділяє на цю програму. Таким чином, ми будемо поступово розширювати покриття програмою всіх наших шкіл, доки не досягнемо належного рівня», – розповів Віталій Кім.

Зазначимо, що реформа шкільного харчування розпочалась задовго до повномасштабної російської агресії проти України. Ще у 2020 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

«Вже помітні зміни на рівні територіальних громад, які з 2020 року реалізують реформу харчування. Ми активно працюємо над збільшенням фінансових можливостей громад, оскільки це, разом із матеріально-технічною базою, деяким чином гальмує процес реформи. Тому цього року уряд виділив 1,5 мільярди гривень на оновлення та модернізацію кухонь та їдалень у школах по всій Україні», – розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

Своєю чергою, голова правління ГО «Національна асоціація громадського харчування» та керівник проєктного офісу реформи шкільного харчування Орест Степаняк відзначив, що реформування шкільного харчування – комплексний інструментарій, який включає в себе законодавчі рамки, нормативну базу та різноманітні фінансові програми:

«Модернізація включає фінансові програми як з урядового, так і з партнерського боку, включаючи такі організації: UNICEF, Всесвітня Продовольча Програма ООН, UNOPS та інші. Ці проєкти відіграють важливу роль у модернізації та відновленні шкіл. Важливо, щоб всі ці інструменти були виконані на місцях».

Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) виділила Миколаївській області понад 1 мільйон гривень на гаряче харчування учнів молодшої школи.

Раніше повідомлялось, що у Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.

Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.

Нагадаємо, що управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь наступний рік.